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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrradfahrer verletzt

Barth (ots)

Am Sonntag, dem 05.04.2026 kam es gegen 15:00 Uhr in Zingst auf dem Deich Höhe Strandübergang 17 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer 70-jährigen Fußgängerin, in dessen Folge die aus Thüringen stammende Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung mittels hinzugerufenen Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin entfernte sich im Weiteren in Richtung Prerow ohne weitere Angaben zu hinterlassen. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Radfahrerin machen können. Sie wurde wie folgt beschrieben: asiatischer Phänotyp, etwa 40 Jahre alt, dunkler Mantel, blaues Fahrrad. Sachdienliche Angaben können bei der Polizei in Barth unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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