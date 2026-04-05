Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Dargibell

Anklam (ots)

Am 05.04.2026 kam es um 02:33 Uhr zu einem Brand in einer ehemaligen Agrarhalle in Dargibell. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Halle bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Halle als Hobby-Kfz-Werkstatt genutzt. In der Halle befanden sich mehrere Pkw, diverse Landwirtschaftsmaschinen, ein Leichtkraftrad sowie diverse Werkzeuge. Auch zwei Pkw, welche sich neben der Halle befanden, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit 46 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich vor Ort bis in die Morgenstunden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000,- Euro. Die Brandursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und einen Brandursachenermittler hinzugezogen.

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