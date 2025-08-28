Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Papier unter Droge Zoll stoppt Tatverdächtige an der Grenze

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Am Abend des 22. Juli 2025 geriet eine 44-Jährige mit ihrem Pkw auf der Autobahn-Ausreisespur in Richtung Schweiz beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in eine Routine-Kontrolle durch eine mobile Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnten die Zöllner im Bodenbereich hinter dem Beifahrersitz einen großen Umschlag feststellen. Die Versandinformation auf dem Umschlag ließ auf eine Herkunft aus Brasilien schließen. Die Beamten öffneten den Brief und stellten fest, dass der Inhalt alles andere als harmlos war: Mehrere Blätter Papier, ungewöhnlich schwer, waren mit Kokain getränkt. Dies ergab ein vor Ort durchgeführter Drogentest. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Beamten auf 4.000 Euro Bargeld, welches sich im Handschuhfach des Pkw befand. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Tatverdächtigen sodann die vorläufige Festnahme eröffnet, das Kokain und das Bargeld wurden sichergestellt. Durch den Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach wurde am Folgetag ein Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Die Tatverdächtige wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt Stuttgart geführt.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell