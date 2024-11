Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unsicher geführter PKW- Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Freitagnachmittig wurde die Polizei Idar-Oberstein über ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der B41 zwischen Kirn und Idar-Oberstein informiert. Der Fahrer des Toyotas konnte letztlich in der Ortslage Oberstein einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Folglich wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Laut Zeugen kam es im zweispurigen Bereich der B41 zwischen Bärenbach und Fischbach bei einem Überholmanöver zu einem Beinahe-Unfall. Der Fahrer dieses beinahe beschädigten Fahrzeugs wird als Zeuge gesucht und gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass auch weitere Fahrzeugführer von dem Toyotafahrer gefährdet wurden. Auch diese werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung zu setzten.

