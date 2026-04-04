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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Löbnitz

Barth (LK V-R) (ots)

Am 04.04.2026 ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 105 im Bereich der Ortslage Löbnitz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 89-jähriger deutscher (LK V-R) Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die B105 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung Rostock. Nach eigenen Angaben wurde der Fahrzeugführer durch tiefstehende Sonne geblendet und geriet in der Folge nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai, geführt von einem 74-jährigen Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer sowie die 68-jährige Beifahrerin im Hyundai leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die B105 für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Löbnitz, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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