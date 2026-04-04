Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Wetzenow

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 03.04.2026 gegen 20:20 Uhr kam es in Wetzenow bei Pasewalk zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich fünf Personen in dem Haus, darunter auch der 54-jährigen Hauseigentümer und dessen 53-jährige Ehefrau, welche noch versuchten, das Feuer selbst zu löschen und auch die Rettungsleitstelle verständigten. Zudem befanden sich drei Kinder im Alter von 6, 9 und 12 Jahren im Haus. Ein 29-Jähriger, welcher im Dachgeschoss eine eigene Wohnung besitzt, war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem Nebengelass. Alle Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an. Im Einsatz sind insgesamt 19 Einsatzwagen und 103 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Löcknitz, Boock, Rossow, Polzow, Rothenklempenow/Mewegen, Zerrenthin und Bergholz. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt bei ca. 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Anklam übernommen. Alle Personen sind deutsche Staatsangehörige.

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