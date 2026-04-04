Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Carfriday 2026: Rot für Raser, Poser und illegales Tuning - Bilanz der Polizei

Neubrandenburg (ots)

Der sogenannte "Carfriday" gilt in der Tuning-Szene traditionell als inoffizieller Start in die Saison. Im vergangenen Jahr (2025) kam es am Karfreitag des Osterwochenendes in Stralsund zu einem nicht angemeldeten Treffen mit rund 250 Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Vor diesem Hintergrund hatte die Polizei auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg für den diesjährigen Karfreitag (03. April) Schwerpunktkontrollen angekündigt und durchgeführt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im gesamten Präsidiumsbereich im Einsatz.

In Stralsund konnte dabei erneut ein größeres Treffen der Tuner-Szene mit circa 70 Fahrzeugen festgestellt werden. Aus Sicht der Polizei verliefen die Zusammenkünfte insgesamt ohne größere besondere Vorkommnisse. Gleichwohl wurden im Rahmen der Kontrollen im gesamten Präsidiumsbereich mehrere Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Bei 25 Fahrzeugen führten bauliche Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. 24 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Insgesamt wurden 31 Bußgeldverfahren eingeleitet und 33 Verwarnungen ausgesprochen. Ferner wurden 9 Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt sowie ein Fahrzeug zur Begutachtung sichergestellt. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren gem. §315d Strafgesetzbuch (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet.

Die Polizei zieht insgesamt eine überwiegend positive Bilanz des Einsatzes und stellt fest, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer am Carfriday regelkonform verhalten hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell