Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und LKW

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Sonsbeck (ots)

Freitag, 27.03.2026, 08:50 Uhr, Einsatz 012/2026 - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem LKW blieb der Transporter auf der Seite liegen. Eine Person wurde verletzt, war aber nicht eingeklemmt.

Die Einheiten Sonsbeck und Hamb, der Rettungsdienst und die Polizei wurden am Freitagmorgen erneut mit dem Meldebild "H3 Eingeklemmte Person" alarmiert, diesmal zur Gelderner Straße. Dort war es im Kreuzungsbereich mit der Holländischen Straße bei einem Überholvorgang zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem LKW gekommen. Der Kleintransporter stürzte daraufhin um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Insassen die Fahrzeuge bereits verlassen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr stellte u. a. den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Von der Ladung der beteiligten Fahrzeuge ging keine Gefahr aus.

Nach rund 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr Sonsbeck war mit ca. 30 Kräften im Einsatz.

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