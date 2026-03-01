Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Umgestürzter Baum in der Zufahrt zur A57

Bild-Infos

Download

Sonsbeck (ots)

Samstag, 28.02.2026, 15:37 Uhr, Einsatz 010/2026 - Die Einheit Sonsbeck wurde am Samstagnachmittag mit dem Stichwort H1 Sturmschaden zur Kevelaerer Straße gerufen. Dort war ein Baum umgestürzt und blockierte die Zufahrt zur A57. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert, zur Seite geräumt und die Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz von 13 Einsatzkräften war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell