Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Sonsbeck am Montag

Sonsbeck (ots)

Montag, 23.02.2026, 06:34 Uhr und 23:27 Uhr, Einsätze 006/2026 und 007/2026 - Bei zwei Einsätzen wurde die Einheit Sonsbeck am Montag tätig. Am Morgen war ein Wasserschaden zu beseitigen, in der Nacht wurde der Rettungsdienst unterstützt.

Am Montagmorgen erfolgte um 06:34 Uhr die Alarmierung der Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort H1 Wasserschaden. Am Grootensweg war in einem Gebäude der Keller aufgrund eines technischen Defekts bis ca. einem Meter Höhe mit Wasser vollgelaufen. Durch den Einsatz von zwei Tauchpumpen wurde ein weiterer Anstieg des Wasserspiegels verhindert, bis die Wasserzufuhr vom Wasserwerk abgeschiebert werden konnte. Anschließend wurde das Wasser so weit möglich aus dem Keller abgepumpt und die Einsatzstelle nach rund zwei Stunden an die Besitzer übergeben. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte.

Um 23:27 Uhr wurde erneut die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort H1 Tragehilfe alarmiert. An der Spülstraße wurde der Rettungsdienst beim Transport einer erkrankten Person aus dem Haus zum Rettungswagen unterstützt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach wenigen Minuten beendet. Hier waren ca. 12 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle oder auf dem Weg dorthin.

