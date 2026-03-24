Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sonsbeck

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Sonsbeck (ots)

Am Samstag, dem 21.03.2026, fand die Jahreshauptversammlung Feuerwehr Sonsbeck statt. Der Leiter der Feuerwehr Jürgen Köhlitz begrüßte die Teilnehmer aus den Einheiten Sonsbeck, Hamb und Labbeck sowie der Jugendfeuerwehr und der Ehrenabteilung im Kastell an der Herrenstraße und blickte in seinem Jahresbericht auf die Entwicklungen des Jahres 2025 zurück.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Lars Rübekeil gab mit einer Präsentation einen Einblick in das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres. Im Jahr 2025 wurde die Feuerwehr Sonsbeck zu 99 Einsätzen gerufen, was erneut eine Steigerung gegenüber den Vorjahren bedeutet. Unter anderen waren 37 Brandeinsätze und 34 technische Hilfeleistungen zu bewältigen.

Herausragende Einsätze des vergangenen Jahres waren u. a. 2 Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen auf der Weseler Straße, der Unfall eines Schulbusses auf der Marienbaumer Straße, ein Brand in einem Sonsbecker Kindergarten während der Betriebszeiten sowie der Großbrand eines Strohlagers an der Marienbaumer Straße.

Bei Einsätzen wurden 4 Menschen aus lebensbedrohlichen Zwangslagen gerettet. Insgesamt 20 verletzte Personen wurden nach Verkehrsunfällen und Bränden angetroffen und erstversorgt oder betreut.

Traditionell werden während der Jahreshauptversammlung neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. Der Leiter der Feuerwehr freute sich, 7 Mädchen und Jungen in der Feuerwehr Sonsbeck willkommen zu heißen. Insgesamt engagieren sich derzeit 156 Feuerwehrangehörige für die Sicherheit der Gemeinde Sonsbeck.

Bürgermeisterin Nadine Bogedain sprach in ihrem Grußwort stellvertretend für die Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger Dank an die Feuerwehrfrauen und -männer aus, die ehrenamtlich rund um die Uhr bereitstünden, um in Notfällen Hilfe zu leisten.

Aktuelle Informationen aus dem Kreisfeuerwehrverband Wesel wurden vom Kreisbrandmeister Markus Janßen überbracht. Nach der Kommunalwahl 2025 nahm die neu gewählte Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales, Kordula Strub, erstmals an der Jahreshauptversammlung teil und stelle sich der Feuerwehr in einem Grußwort vor.

Am Rande der Versammlung ergab sich die Gelegenheit für ein besonderes Familienfoto: Nach der Aufnahme von Felix Hanßen in die Jugendfeuerwehr sind drei Generationen einer Familie in der Feuerwehr Sonsbeck engagiert: Felix' Großvater Johannes Hanßen trat 1970 in die Feuerwehr Sonsbeck ein, war lange Zeit der Gerätewart der heutigen Einheit Sonsbeck und gehört mittlerweile der Ehrenabteilung an. Felix' Vater Norbert gehört seit 1989 der Feuerwehr Sonsbeck an und ist heute u. a. in der Einheit Sonsbeck und als Jugendfeuerwehrwart aktiv.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen verdienter Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie die Bestallungen in neue Funktionen:

Ernennungen nach der Aufnahme in die Feuerwehr Sonsbeck

Zum Feuerwehrmannanwärter: Jan Kahan

Zum Gemeindebrandinspektor: Benjamin Bruckmann

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau: Lena Claßen, Moritz Heidemann, Joseph Hemmers, Eduard Jakubowsky, Lutz van Loon, Mareike van Loon, Mirco Mendrina, Kirsten Poorten

Zum Oberfeuerwehrmann: Matthias Michelet, Nico Rösen, Tom Waldermann

Zum Unterbrandmeister: Jonah Lukas, Eric Witt

Zum Brandmeister: Stefan Broeckmann, Lukas Riemenschneider

Zum Oberbrandmeister: Markus Krebber

Zum Hauptbrandmeister: Florian Stevens

Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW

In Gold für 35 Jahre aktiven Dienst: Timm Enters, Mario Kaja

Ehrennadel des Verbands der Feuerwehren NRW

Für 10 Jahre: Jonah Lukas

Für 40 Jahre: Jochen Dirks, Markus Lukas, Frank Tekotte, Stephan Terhoeven, Ralf Vogels

Für 50 Jahre: Heinz-Willi Jacobs

Bestallungen

Vertrauensperson Einheit Sonsbeck: Nick Brinkmann

Stv. Vertrauensperson Einheit Sonsbeck: Joeri Pieters

Stv. Gerätewart Einheit Sonsbeck: Sebastian Oymanns

Unterstützung der Gerätewarte Einheit Sonsbeck: Lutz van Loon

Atemschutzgerätewart Einheit Hamb: Paul Venmann

Unterstützung des Atemschutzgerätewarts Einheit Labbeck: Janik Nielen

Kleiderwart Feuerwehr Sonsbeck: Frank Tekotte

Sprecher der Ehrenabteilung: Heinz-Willi Jacobs

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