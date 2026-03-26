Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Person eingeklemmt

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Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 26.03.2026, 07:02 Uhr, Einsatz 011/2026 - Bei einem Verkehrsunfall überschlug sich ein Fahrzeug. Eine Person verletzte sich, war aber entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt.

Am Donnerstagmorgen wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb, der Rettungsdienst und die Polizei mit dem Meldebild "H3 Eingeklemmte Person" zur Kevelaerer Straße gerufen. Dort war es nach einer Kollision im Kreuzungsbereich mit der Achterhoeker Straße zum Überschlag eines Fahrzeuges gekommen. Das Fahrzeug kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Entgegen der ersten Meldungen war beim Eintreffen der Feuerwehr glücklicherweise niemand eingeklemmt. Alle Beteiligten hatten die Fahrzeuge bereits verlassen. Eine verletzte Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr Sonsbeck versorgt und betreut. Weiterhin wurde die Einsatzstelle abgesichert, ebenso wurden an beiden beteiligten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt.

Im Einsatz waren 26 Kräfte der Feuerwehr Sonsbeck. Nach rund 40 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

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