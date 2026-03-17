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POL-PDMY: Illegale Ablagerung von Ölkanistern/Ölfässern

POL-PDMY: Illegale Ablagerung von Ölkanistern/Ölfässern
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Eulgem (ots)

Am Sonntag, den 15.03.2026, wurde der Polizei in Cochem eine illegale Ablagerung von Ölkanistern, sowie Ölfässern in einem Waldstück in der Ortslage Eulgem gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Öl zum Teil schon ins Erdreich eingedrungen ist. Ein Zeuge konnte am Sonntag beim Spazieren einen silbernen Kombi mit ZEL-Kennzeichenfragment im Wald feststellen, welcher die oben genannten Gegenstände im Wald abgeladen haben könnte.

Am Samstag, 14.03.2026, fand im Wald erst eine "Saubermach-Aktion" statt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Behältnisse noch nicht dort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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