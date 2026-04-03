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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden auf der Insel Rügen

Bergen/Rügen (ots)

Am 03.04.2026 kam es im Wiesenring in Samtens auf der Insel Rügen zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein vor einem Wohnhaus geparkter VW Caddy in Brand. Das Feuer griff in weiterer Folge auch auf die Hausfassade eines Einfamilienhauses über. Durch ein schnelles Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Rambin und Samtens konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Abbrennen des Hauses verhindert werden.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden schätzungsweise auf 100.000EUR. Der 54-jährige Hausbewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Zur Ermittlung der Brandursache wurde neben dem Kriminaldauerdienst Stralsund auch ein Brandursachenermittler eingesetzt. Zeugen, die am 03.04.2026 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Wiesenring in Samtens festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838/810-0, die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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