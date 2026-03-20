Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung durch Mountainbike-Fahrer

Forst an der Weinstraße (ots)

Am 20.03.2026 gegen 13:50 Uhr befanden sich eine 74 Jahre alte Frau und ein 75 Jahre alter Mann aus dem Raum Köln bei einem Waldspaziergang in der Nähe des Forster Steinbruchs in 67147 Forst an der Weinstraße. Hierbei kamen diesen zwei Mountainbike-Fahrer (Mann und Frau) entgegen. Da die beiden Spaziergänger nach Ansicht des Mountainbike-Fahrers zu weit auf dessen Seite des Waldweges liefen, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Spaziergängern und dem Mountainbike-Fahrer. Hiernach ging der Mountainbike-Fahrer unvermittelt auf die Frau zu und schlug dieser ins Gesicht. Danach schlug der bisher unbekannte Beschuldigte dem 75-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Auf dem Weg zurück an sein Mountainbike, trat der Beschuldigte der geschädigten 74-Jährigen mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht. Nach dem Tatgeschehen entfernten sich beide Mountainbike-Fahrer in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahnung nach diesen verlief negativ. Die Geschädigten wurden durch die Tat leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Beschreibung des Täters:

Mountainbike mit hellem Rahmen, rot-blaue Sneaker/Sportschuhe, schwarze Hose, blaue Oberbekleidung mit roten Streifen, Fahrradhandschuhe, rot-schwarzer Helm, schwarzer Rucksack, schwarze Basecap.

Zeugen die Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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