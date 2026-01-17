Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Emden - Diebstahl eines Schlauchboots

In der Nacht vom Donnerstag, 15.01.2026 auf den Freitag, 16.01.2026 im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Schlauchboot der Marke Quicksilver inklusive dazugehörigen Außenbordmotor aus einem Garten in der Japanstraße. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 16.01.2026 gegen 21:06 Uhr kam es in der Straße Zwischen beiden Märkten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Dabei befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrrad den Katergang geradeaus. Ein 79-jähriger Radfahrer befuhr zeitgleich von rechts kommend die Straße Zwischen den Märkten. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 79-Jährige stürzte und eine Kopfverletzung erlitt. Die andere beteiligte Person entfernt sich unterdessen unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet diesbezüglich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

In der Samstagnacht kam es in der Zeit von 01:15 Uhr bis 01:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lammertsfehner Straße. Hierbei wurde ein PKW überschlagen in einem Graben vorgefunden. Fahrzeuginsassen konnten durch die ersteintreffenden Kräfte und auch nach intensiver Absuche im Nahbereich nicht festgestellt werden. Die Polizei hat den PKW beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen um 07:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kolkweg/Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen PKW-Fahrer und einem 18-jähringen Fahrer eines E-Scooters. Der PKW-Fahrer beabsichtigte von dem Kolkweg aus in den Bahndamm einzufahren und übersah dabei den Fahrer des E-Scooters, welcher den Rad- und Fußweg des Moorwegs befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 18-Järhige leicht verletzte. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und entsprechende Ermittlungen gegen den 33-Jährigen eingeleitet.

A31 / Leer - Trunkenheit im Verkehr

Kurz nach Mitternacht, am Samstag um 00:30 Uhr, kontrollierte die Autobahnpolizei Leer einen 52-jährigen Mann aus Uplengen, der mit seinem PKW die A 31 in Richtung Emden befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte eine Atemalkoholwert von 1,44 Promille festgestellt wer-den. Die Polizei hat eine Blutentnahme veranlasst und den Führerschein beschlagnahmt. Der 52-järhige muss sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-621520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell