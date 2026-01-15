POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen dem 13.01.2026 um 18:00 Uhr und dem 14.01.2026 um 08:45 Uhr kam es in Bunde, auf dem Parkplatz einer Abendlokalität Am Katjedeep, zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Kennzeichen eines VW Caddy eines 50-jährigen Mannes. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - versuchter Diebstahl aus Pkw

Am 14.01.2026 zwischen 06:00 Uhr und 08:15 Uhr kam es in Leer, in der Georgstraße in Höhe der Hausnummer 19, zu einem versuchten Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte eine Scheibe eines VW Golf eines 31-jährigen Mannes. Der Pkw befand sich auf einem dortigen Parkplatz. Es wurde nichts entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Brand von Sperrmüll

Am 15.01.2026 gegen 03:20 Uhr wurde der Polizei in Leer, Unter den Eichen, ein Brand gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Sperrmüll vor einem dortigen Wohnhaus in Brand. Dieser konnte durch die eingesetzten Beamten der Polizei und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 14.01.2026 gegen 13:55 Uhr kam es in Rhauderfehn, am Untenende (B 438), zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Opel Astra befuhr die Straße Untenende in Richtung des Kreisels. Am Kreisel kam er zum Stehen. Beim Einfahren übersah er die mit ihrem Fahrrad von links kommende 37-jährige Frau. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, sodass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand insgesamt ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Emden - Falsche Polizeibeamte

Am gestrigen Tag, den 14.01.2026, kam es im Bereich Emden zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Unter anderem meldete sich gegen 16:30 Uhr eine 80-jährige Frau aus Emden bei der Polizei, da sie von einer bislang unbekannten Person kontaktiert wurde, die sich als Polizeibeamter ausgab. Sie wurde vor einer Diebesbande gewarnt und es wurde sich nach vorhandenen Geldern erkundigt. Da ihr der Anruf merkwürdig vorkam, beendete sie das Telefonat, ohne Daten preiszugeben. Es kam zu keinem Schaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte niemals telefonisch nach Bargeld, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen fragen. Legen Sie sofort auf. Geben Sie keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder PINs weiter. Rufen Sie anschließend selbst die 110 an (nicht über die Rückruftaste). Informieren Sie Familie, Freunde und Nachbarn.

