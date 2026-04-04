Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auseinandersetzung vor Shisha Lounge in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 04.04.2026 gegen 02:45 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass es vor der Shisha Lounge in der Neubrandenburger Oststadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommt. Umgehend wurden 5 Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Durch diese konnten vor der Lokalität im Juri-Gagarin-Ring zwei verletzte eritreische Staatsbürger im Alter von 33 und 37 festgestellt werden. Beide wiesen leichte Verletzung auf. Diese wurden ambulant im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg übernahm die Spurensuche und -sicherung im Bereich des Tatortes. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um vier Tatverdächtige handeln. Zwei der mutmaßliche Tatverdächtige konnten im Nahbereich festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um syrische Staatsbürger im Alter von 19 und 21 Jahren. Gegen diese wird nun wegen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

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