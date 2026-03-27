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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen - 67-jährige Frau verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Voxtrup ist am Freitagvormittag eine Person verletzt worden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 11 Uhr stand ein Balkon des Hauses an der Straße "Am Heidekotten" in Flammen. Das Haus wurde evakuiert, die Bewohner kamen rechtzeitig in Sicherheit. Eine 67-jährige Frau musste mit Zwang aus der brandbetroffenen Wohnung geholt werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Augenscheinlich war nur der Balkon der erwähnten Wohnung vom Brand betroffen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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