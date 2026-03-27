Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einem Wohngebiet zwischen der Natruper Straße und dem Eschweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 19:30 Uhr.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Einbruch und alarmierte umgehend die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen drangen zwei bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus ein. Offenbar wurden sie während der Tatausführung gestört und flüchteten daraufhin in südliche Richtung vom Grundstück. Im weiteren Verlauf bewegten sie sich in östliche Richtung zur Straße Neuer Kamp, wo sie schließlich aus dem Blickfeld gerieten.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch Art und Umfang des Diebesgutes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 180 cm groß, schwarze Kleidung mit Kapuze

männlich, etwas kleiner, ebenfalls schwarze Kleidung mit Kapuze

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

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