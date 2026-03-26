Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Pkw - E-Scooterfahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag (gegen 14:10 Uhr) kam es auf der Straße Schulweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein E-Scooterfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Junge, mit seinem E-Scooter vom Gehweg aus die Straße Schulweg zu überqueren, um den gegenüberliegenden Gehweg zu erreichen. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Schulweg fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision, bei der der E-Scooter gegen das hintere rechte Rad des Fahrzeugs stieß.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Junge und erlitt leichte Verletzungen. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Fahrzeug oder zur fahrenden Person geben können, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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