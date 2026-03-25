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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 19-Jähriger nach Messerangriff schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Osnabrücker Innenstadt wurde am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, nach aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei- und Rettungskräfte wurden per Notruf um kurz nach 15 Uhr zu dem Vorfall im Bereich Öwer de Hase gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und mehreren Personen, bei der auf den 19-Jährigen eingeschlagen und getreten wurde. Im weiteren Verlauf soll ein 22-Jähriger dem 19-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der Täter und weitere Personen flüchteten dann mit zwei Pkw vom Tatort.

Im Zuge der Fahndung konnte eines der Fahrzeuge in Nähe des Tatorts gestoppt werden. Die in diesem Pkw angetroffenen drei Männer (18, 19 und 22 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen - und nach Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Das mutmaßliche Tatmesser, das die Männer kurz zuvor aus dem Pkw geworfen hatten, wurde sichergestellt. Im weiteren Verlauf des Abends trafen die Einsatzkräfte auch den mutmaßlichen 22-jährigen Täter in dessen Wohnung in Osnabrück an. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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