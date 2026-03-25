Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Kleinwagen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr kam es im Stadtteil Sonnenhügel an der Kornstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Fußgängerin meldete den Vorfall der Polizei. Nach ihren Angaben befand sie sich auf dem Gehweg der Kornstraße, als sie beobachtete, wie ein dunkler Pkw mit Osnabrücker Zulassung die Kornstraße in Richtung Süntelstraße befuhr. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem auf dem Parkstreifen abgestellten Ford. An dem abgestellten Pkw entstand Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen verlangsamte das Fahrzeug kurzzeitig seine Fahrt, setzte diese anschließend jedoch fort und entfernte sich in Richtung Innenstadt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0541/327-2515 oder -2533 zu melden.

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