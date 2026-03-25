Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Brand auf Recyclinghof - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf einem Recyclinghof in Kettenkamp zu einem Brandgeschehen.

Gegen 02:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein Feuer auf dem Gelände informiert. Beide Einsatzkräfte rückten daraufhin mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Restmüllberg auf dem Recyclinghof in Brand geraten war.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache des Feuers derzeit noch unklar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell nicht gemacht werden. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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