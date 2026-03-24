Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Diebstahl eines am Fahrbahnrand abgestellten Jeep Grand Cherooke - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag 23:00 Uhr bis Dienstag 08:30 Uhr, wurde in der Holzhauser Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw entwendet.

Der Eigentümer hatte seinen schwarzen Jeep Grand Cherokee mit dem Kennzeichen OS-M 160 auf einem Parkstreifen abgestellt. Als er am Dienstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, zu möglichen Tätern oder zum Tatablauf nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/3273203 entgegen.

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