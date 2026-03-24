Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Lkw-Plane in Flammen, Fahrer wird rechtzeitig geweckt - Brandstiftung?

Osnabrück (ots)

Das hätte noch weitreichendere Folgen haben können: Am Montagabend gegen 22 Uhr stand auf dem Rastplatz an der B218 (Lingener Straße) in Bohmte-Herringhausen die Plane eines parkenden Lkw-Gliederzugs in Flammen. Der im Lkw schlafende 56-jährige Fahrer konnte noch rechtzeitig von einer Funkstreifenbesatzung geweckt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von einem technischen Defekt auszugehen. Aufgrund der Gesamtumstände wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05471/971-0.

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