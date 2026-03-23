Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Trickdiebstahl auf offener Straße - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Bereich Natruper Straße / Ecke Am Natruper Holz zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 87-jährige Frau gegen 15:45 Uhr als Fußgängerin auf dem Gehweg an der Natruper Straße, als ihr eine bislang unbekannte Frau auffiel, die zielstrebig an der Ecke zur Straße "Am Natruper Holz" auf sie zuging. Beim Aufeinandertreffen ergriff die Unbekannte den Arm der Seniorin und hielt in der anderen Hand diversen Schmuck, den sie offenbar zum Kauf anbot.

Die 87-Jährige lehnte dies lautstark ab. Daraufhin ließ die Täterin das Handgelenk der Frau los und entfernte sich. Im Anschluss stieg sie in einen schwarzen, älteren Pkw und flüchtete in Richtung Pagenstecherstraße. Beute wurde nicht gemacht.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

weiblich

langer Rock mit einem Knoten vorne

Schlappen

keine Socken

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahndung nach dem beschriebenen Pkw sowie nach der Täterin verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der flüchtigen Täterin geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden

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