Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Angeblicher Antiquitätenhandler auf Diebestour? - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Ein angeblicher Antiquitätenhändler hat am Sonntag gegen 16 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Osnabrückerin erhalten. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dem bislang unbekannten Täter bekannt, dass die 71-Jährige durchaus Teile aus ihrem Inventar verkaufen wollte. Entsprechend gewährte die Frau dem Mann Zutritt in ihre Wohnung an der Katharinenstraße. Erst als der Beschuldigte schon wieder das Haus verlassen hatte, bemerkte die Frau, das eine hochwertige Goldkette aus ihrem Schmuckkasten fehlte.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; Halbglatze mit grauem Haarkranz. Der Mann trug eine helle Hose und ein weißes T-Shirt mit Aufdruck. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und dem gesuchten Mann geben können: Telefon 0541/327-2115.

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