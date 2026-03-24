Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle mit 320 Geschwindigkeitsverstößen

Osnabrück (ots)

3446 kontrollierte Kraftfahrzeuge, 153 überprüfte Personen, 423 Beanstandungen: Das sind nur drei Zahlen aus der Gesamtbilanz der Schwerpunktkontrolle im Gebiet der Polizeiinspektion Osnabrück am Freitag.

Bei der von 6 bis 24 Uhr im gesamten Inspektionsbereich durchgeführten Schwerpunktkontrolle wurden 320 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hiervon entfallen 178 Verstöße auf den Verwarngeldbereich (bis 55 Euro), 138 Verstöße auf den Bußgeldbereich (ab 55 Euro) sowie vier Verstöße gegen Fahrverbote. Im Spitzenfeld der Verkehrssünder bewegte sich ein Verkehrsteilnehmer in Osnabrück, der mit 111 km/h bei zulässigen 50 km/h unterwegs war.

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