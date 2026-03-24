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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude an der Füchtorfer Straße ein. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen das Gebäude gezielt nach Wertgegenständen, bevor sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des entwendeten Gutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Beide Angaben sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizeidienststelle in Georgsmarienhütte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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