Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/ OT Hesepe: Einbruchdiebstahl auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Industriegebiet drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag 17:30 Uhr bis Montag 05:30 Uhr, gewaltsam in einen Firmenkomplex an der Industriestraße ein.

Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Kriminellen gezielt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie mit ihrer Beute unerkannt flüchteten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des entwendeten Gutes können derzeit noch nicht genau beziffert werden und sind Bestandteil laufender Ermittlungen.

Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebiets beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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