Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen/Bramsche: Deko-Pferd gestohlen und dann beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

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Osnabrück (ots)

Dieser Pferde-Diebstahl ist wohl aus dem Ruder gelaufen. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr versucht, in Neuenkirchen bei Bramsche aus einem Vorgarten an der Straße Schulten Wiese ein Deko-Pferd zu stehlen.

Die Täter wurden möglicherweise gestört - oder hatten Probleme mit dem Abtransport. Denn das bunte Deko-Pferd wurde später an einem anderen Standort wieder aufgefunden - allerdings beschädigt. Die Beschuldigten hatten das Pferd offensichtlich zu Boden fallen lassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im erwähnten Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise: Telefon 05465/203380 oder 05901/96148-0.

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