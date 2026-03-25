Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Brand in Kfz-Werkstatt - 2 Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Quakenbrück aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zur Einsatzörtlichkeit aus. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr vor Ort gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandgeschehens aufgenommen.

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