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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auto am Fahrbahnrand angefahren - Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag kam es im Stadtteil Westerberg an der Turnerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer.

Der Fahrer eines schwarzen Mercedes stellte sein Fahrzeug gegen 10:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als er etwa 30 Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ereignete.

Zeugen, die den Vorfall zur genannten Zeit möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder -2533 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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