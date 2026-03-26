PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Iburger Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin eines Tesla, von der Osnabrücker Straße nach links auf die Iburger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte infolge der Kollision und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Straßensperrungen. Der Zentrale Verkehrsdienst unterstützte die Polizei bei der spezialisierten Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren