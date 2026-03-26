Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf der Iburger Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin eines Tesla, von der Osnabrücker Straße nach links auf die Iburger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte infolge der Kollision und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Straßensperrungen. Der Zentrale Verkehrsdienst unterstützte die Polizei bei der spezialisierten Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell