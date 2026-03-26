Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Diebstahl in Verbrauchermarkt- Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Westfalendamm zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein bislang unbekannter Täter diverse Süßigkeiten im Wert von etwa 140 Euro in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde auf den Diebstahl aufmerksam, verfolgte den Mann und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Als sie den Rucksack festhielt, ließ der Täter diesen samt Diebesgut zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Ortskern.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

schwarze Jacke

schwarzer Kapuzenpullover

schwarze Schuhe

grünliche Jogginghose

Die Polizei in Dissen a.T.W. bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell