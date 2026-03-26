PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Diebstahl in Verbrauchermarkt- Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Westfalendamm zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein bislang unbekannter Täter diverse Süßigkeiten im Wert von etwa 140 Euro in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde auf den Diebstahl aufmerksam, verfolgte den Mann und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Als sie den Rucksack festhielt, ließ der Täter diesen samt Diebesgut zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Ortskern.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

schwarze Jacke

schwarzer Kapuzenpullover

schwarze Schuhe

grünliche Jogginghose

Die Polizei in Dissen a.T.W. bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren