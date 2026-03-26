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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem Fahrzeugführer, der am Dienstag in der Zeit von 8.50 bis 14 Uhr mit seinem Fahrzeug einen an der Voigts-Rhetz-Straße in Osnabrück geparkten Pkw beschädigt hat - und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Bei dem hinten links beschädigten Pkw handelt es sich um einen grauen Jeep Compass. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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