PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall durch Überholvorgang

Leuterod/ Ötzingen (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall auf der K 142 zwischen Ötzingen und Leuterod. Ein Verkehrsteilnehmer überholte mit seinem grauen PKW Opel Insignia einen langsam fahrenden, älteren grünen Traktor. Der entgegenkommende Fahrer eines braunen BMW musste aufgrund des Überholvorgangs derart ausweichen, dass er einen Verkehrsleitpfosten überfuhr. Die Polizei Montabaur sucht nach Unfallzeugen oder Hinweisen zu dem Traktorfahrer, der weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 05:38

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

    Diez (ots) - Am 18.03.2026, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Baumarktes Sonderpreis in Diez, "Am Backsteinbrand", zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine PKW-Führerin stieß beim Einparken mit ihrem PKW gegen einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend widerrechtlich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, nannte dem Geschädigten bei Rückkehr zu seinem ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 06:57

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Winkelbach (ots) - Am Mittwoch, den 18.03.2026 gegen 21:00 Uhr kam es auf der K10, Gemarkung Winkelbach, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die K10 aus Richtung Hattert kommend in Richtung Winkelbach und kam ausgangs einer Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 21:16

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage der Emser Therme

    Bad Ems (ots) - Am 09.03.2026, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 17:20 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit seinem/ihrem Fahrzeug einen geparkten blauen SUV in der Tiefgarage der Emser Therme in Bad Ems. Der/die Fahrer(in) flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren