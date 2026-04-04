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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K43

Neubrandenburg (ots)

Am 04.04.2026 gegen 11:55 Uhr ereignete sich auf der K43 zwischen Bossin und Neverow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige Fahrerin mit ihrem Leichtkraftrad die K43 aus Bossin kommend in Richtung Neverow. Aufgrund einer starken Windböe kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stürzte auf ein angrenzendes Feld. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich bereits Rettungskräfte sowie Ersthelfer vor Ort und versorgten die Verletzte. Die 16-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen Frakturen im Schulterbereich sowie an der Hand. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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