Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Zingst

Barth (LK V-R) (ots)

Am 04.04.2026 gegen 15:50 Uhr wurde der Brand des Dachstuhls eines Hauses in Zingst bekannt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl des betroffenen Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht mehr im Gebäude. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Zingst und Prerow konnte ein Übergreifen auf andere umliegende Gebäude verhindert werden. Das Einfamilienhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

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