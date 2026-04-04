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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte werfen eine Bleiglasfensterscheibe der St. Petri Kirche in Woldegk ein - Zeugen gesucht

Friedland (LK MSE) (ots)

Am Ostersamstag, den 04.04.2026 wurde der Polizei die Beschädigung einer Fensterscheibe der St. Petri Kirche in Woldegk gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen unbekannte Täter am 04.04.2026 zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr mittels eines Steins eine Bleiglasfensterscheibe der Kirche aus dem 15. Jahrhundert ein. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Friedland unter der Rufnummer 039601/300-224, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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