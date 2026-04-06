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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Kölpinsee auf der Insel Usedom (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am Morgen des 06.04.2026 bemerkte die Inhaberin einer Pension in Kölpinsee, dass in ihre Räumlichkeiten eingebrochen wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Ostermontag gewaltsam in die Büroräume der Pension in der Strandstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Der genaue Stehlschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 2.100 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Kriminalinspektion aus Anklam befand sich zur Spurensuche- und Sicherung im Einsatz. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen im Bereich Strandstraße gemacht haben werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/2790, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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