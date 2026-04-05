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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 05.04.2026, gegen 18:00 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer 
(deutsch-niederländischer Staatsbürger) eines Leichtkraftrads den 
Grünhufer Bogen in Stralsund in Fahrtrichtung Negast. Er fuhr dabei 
auf dem linken der beiden Fahrstreifen.
Kurz hinter dem Ortsausgang Stralsund fuhr unmittelbar hinter dem 
21-Jährigen ein weißer BMW Kombi. Die Fahrzeugführerin soll in der 
Folge sehr nah auf das Leichtkraftrad aufgefahren sein und dieses 
dann auf dem rechten Fahrstreifen überholt haben. Dabei sei der BMW 
mit hoher  Geschwindigkeit und sehr nah am Leichtkraftrad 
vorbeigefahren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte der 21-Jährige 
gerade auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln.  Aufgrund des 
Überholmanövers geriet das Leichtkraftkrad ins Schlingern und stürzte
nach links. Der Fahrer erlitt bei dem  Sturz leichte Verletzungen und
wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. An 
seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.
Die unbekannte Fahrzeugführerin des BMW setzte ihre Fahrt fort und 
entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. 
Zeugen, die Hinweise zum beteiligten PKW und der Fahrerin machen 
können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Stralsund 
unter 03831/2890624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter 
www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu 
wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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