Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 05.04.2026, gegen 18:00 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer (deutsch-niederländischer Staatsbürger) eines Leichtkraftrads den Grünhufer Bogen in Stralsund in Fahrtrichtung Negast. Er fuhr dabei auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Kurz hinter dem Ortsausgang Stralsund fuhr unmittelbar hinter dem 21-Jährigen ein weißer BMW Kombi. Die Fahrzeugführerin soll in der Folge sehr nah auf das Leichtkraftrad aufgefahren sein und dieses dann auf dem rechten Fahrstreifen überholt haben. Dabei sei der BMW mit hoher Geschwindigkeit und sehr nah am Leichtkraftrad vorbeigefahren. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte der 21-Jährige gerade auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Aufgrund des Überholmanövers geriet das Leichtkraftkrad ins Schlingern und stürzte nach links. Der Fahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Stralsund verbracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die unbekannte Fahrzeugführerin des BMW setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum beteiligten PKW und der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Stralsund unter 03831/2890624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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