Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nicht nur nach Party in Lärz: Polizei erwischt etliche betrunkene Fahrer

Lärz/Waren/Neustrelitz/Demmin/Neubrandenburg (ots)

Über das Osterwochenende wurden auf Streife im Landkreis so einige Fahrer auf Rollern, Rädern und in Autos erwischt, die teils hohe Promillewerte pusteten. Ein Zufallstreffer in Waren wurde bereits in dieser Pressemitteilung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6249048 Ein Erwischter, der erheblich Widerstand leistete, ist in dieser Mitteilung bereits erwähnt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6249051

Und neben der speziellen Kontrollaktion anlässlich des "Carfriday" - über deren Ergebnisse eine Abschlussmeldung veröffentlicht wurde - haben die Beamten auf Streife im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weitere Alkohol- und Drogenfahrten gestoppt.

Unter anderem wurde am Ostermontag kurz nach Mitternacht in Waren in der Kietzstraße eine 32-Jährige kontrolliert, die zuvor auf dem E-Scooter fuhr. Sie pustete bei erster Messung einen Wert von 1,09 Promille. Sie musste danach zu Fuß weitergehen, ihr Roller wurde sichergestellt.

Fast zur gleichen Zeit in Neustrelitz stellten Beamte einen 50-Jährigen am Steuer fest, der auf der B198 in der Residenzstadt unterwegs war. Er pustete 1,55 Promille und musste ebenfalls zu Fuß nach Hause.

In Warrenzin war ein 25-Jähriger gegen 02:45 Uhr zwar mit seinem Drahtesel ordnungsgemäß auf einem Radweg unterwegs, allerdings hatte er einen Promillewert von 2,16.

Auch in Neubrandenburg war am Ostermontag nicht jeder nüchtern genug im Straßenverkehr unterwegs: Gegen 18:00 Uhr haben Beamte bei der Streifenfahrt einen Autofahrer in der Salvador-Allende-Straße entdeckt, der offenbar unter Einfluss sein Auto fuhr. Das Messgerät zeigte bei ihm einen Wert von 1,75 Promille an. Der 38-Jährige kam zur Blutprobe in die Klinik und auch er durfte nicht weiterfahren.

Zudem haben nach einer Party in Lärz am Ostermontag Beamte des Röbeler Reviers mehrere Autofahrer auf ihre Verkehrstauglichkeit geprüft. Eine 40-Jährige pustete gegen 06:15 Uhr einen Wert von 1,04 Promille. Sie hatten keinen Führerschein dabei. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein 33-Jähriger wurde am Steuer mit körperlichen Auffälligkeiten erwischt, die auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum schließen ließen. Da er einen Vortest vor Ort verweigerte, kam er zur Blutprobenentnahme in die Klinik. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nur wenig später wurde ein 50-Jähriger kontrolliert, der 0,87 Promille pustete. Und gegen 09:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger angehalten, der auch eindeutige Anzeichen von Restalkohol zeigte. Er pustete am Vormittag nach der Party noch 0,62 Promille. Alle kamen zur Blutprobenentnahme, allen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollierten sind Deutsche bzw. ein Spanier.

Gegen die Kontrollierten wurden Anzeigen erstattet, da sie berauscht über den erlaubten Grenzwerten ihre Fahrzeuge führten.

Berauscht ein Auto, Rad oder einen E-Scooter zu fahren, gehört mit zu den häufigsten Unfallursachen im Land. Wer berauscht fährt und somit keine ausreichende Kontrolle über sein Fahrzeug hat, gefährdet im Zweifel nicht nur sich, sondern auch ganz Unbeteiligte. Daher wird das Stellen von berauschten Fahrern eine der Prioritäten der Polizei bei Verkehrskontrollen bleiben.

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