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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Besitzer des Rucksacks gefunden - Geschichte anders als gedacht

Wesenberg (ots)

Gestern hatte die Polizei mitsamt Foto über einen Fundrucksack berichtet, zu dem - aufgrund des Inhalts - ein Kind als Besitzer gesucht wurde. PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6250527

Das Ganze wurde auch fleißig in den sozialen Medien geteilt, wodurch die tatsächlichen Besitzer auf die Sache aufmerksam wurden. Über Umwege kam die Info dann auch an die Polizei. Im Kontakt mit den Rucksack-Besitzern aus der Region wurde dann klar: Im Revier muss keiner mehr auf leuchtende Kinderaugen warten. Denn der Rucksack mit Spielzeug und Kinderklamotten drin sollte weg. Er wurde eigentlich von den Besitzern auf einen Sperrmüllhaufen von anderen Leuten geschmissen. Wie er von dort dann auf den Radweg kam? Unklar.

Die Familie will die Sachen jedenfalls nicht wiederhaben und zum Verschenken an eine gemeinnützige Stelle sind die Sachen durch Wind und Wetter der Tage vor Ostern (als der Rucksack draußen lag) leider zu unschön geworden. Dem Dino fehlt zudem der Schwanz, sodass es keinen Sinn macht, diesen zu verschenken.

Der Fall ist also gelöst. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche geteilt haben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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