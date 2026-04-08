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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster gefunden - Löschung der Vermisstensuche

Neu Gaarz (ots)

Der seit gestern vermisste Senior aus Neu Gaarz wurde heute Nachmittag während des Einsatzes des Polizeihubschraubers leblos gefunden. Es gibt keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung.

Die Polizei bedankt sich für Hinweise und die Mithilfe bei der Suche und bittet alle, die den Suchaufruf verbreitet haben, diesen eigenständig zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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