Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster gefunden - Löschung der Vermisstensuche

Neu Gaarz (ots)

Der seit gestern vermisste Senior aus Neu Gaarz wurde heute Nachmittag während des Einsatzes des Polizeihubschraubers leblos gefunden. Es gibt keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung.

Die Polizei bedankt sich für Hinweise und die Mithilfe bei der Suche und bittet alle, die den Suchaufruf verbreitet haben, diesen eigenständig zu löschen.

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