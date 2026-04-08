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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Minderjährigen in Demmin

Demmin (ots)

Am 08.04.2026, gegen 16:55 Uhr, kam es in der Loitzer Straße, 17109 Demmin, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Leichtkraftrad die Loitzer Straße in Richtung Holstenstraße. Die 15-jährige deutsche Fahrerin des Leichtkraftrades bekam während der Fahrt einen Krampfanfall im rechten Bein, woraufhin sie auf Höhe der Peenestraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, gegen den angrenzenden rechten Bordstein stieß und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die Fahrerin leicht. Ihre 17-jährige deutsche Mitfahrerin verletzte sich hingegen schwer. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem RTW ins Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. Die Feuerwehr Demmin wurde zum Abbinden von Betriebsstoffen eingesetzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B194 kurzzeitig vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von. Ca. 1.000 EUR. Das Krad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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