Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B104 Höhe Plöwen

Pasewalk (ots)

Am 08.04.2026 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt und eine Person leicht verletzt wurde. Als zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten, übersah eine polnische Fahrzeugführerin dies und fuhr den beiden Fahrzeugen auf. Die 48-jährige polnische Fahrzeugführerin befuhr die B104 in Richtung Polen, als die zwei vorausfahrenden Personenkraftwagen verkehrsbedingt Halten mussten. Grund hierfür war ein Traktor, welcher in Richtung Plöwen abbiegen wollte. Die 48-jährige Mazda-Fahrerin erkannte dies zu spät, sodass sie mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihr stehenden Skoda auffuhr. Der 44-jährige deutsche Skoda-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und wurde durch die Wucht auf ein weiteres Fahrzeug vor ihm aufgeschoben. Hierbei handelte es sich um einen Hyundai, der sich direkt hinter dem abbiegenden Traktor befand. Die polnische Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Skoda schwer verletzt. Sie wurde vor Ort im RTW behandelt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin des Skoda wurde durch die Kollision leicht verletzt und konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die B104 zunächst für eine Stunde voll gesperrt Der Mazda sowie der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden aller Fahrzeuge beläuft sich auf circa 22.000 Euro.

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