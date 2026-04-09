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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Torgelow

Ueckermünde (ots)

In der heutigen Nacht, 09.04.2026, wurde der Polizei um 04:18 Uhr eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Eggesiner Straße in Torgelow gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die eigentümerlose Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt und brannte in weiterer Folge in voller Ausdehnung.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Torgelow und Hammer gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm die Spurensicherung vor Ort. Zur Ermittlung der Brandursache kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der 039771 820 im Polizeirevier Ueckermünde, unter www.polizei.mvnet.de an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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