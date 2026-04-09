Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fauchende Katze versperrt Frau Weg zur Wohnung

Stralsund (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag ist die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Stralsunder Lion-Feuchtwanger-Straße gerufen worden.

Gegen 01:30 Uhr meldete eine 19-jährige Deutsche, dass im Treppenhaus ihres Wohnhauses eine fauchende Katze sitze und ihr den Weg zur Wohnung versperre. Nach eigenen Angaben hatte die Frau bereits eine Stunde vergeblich versucht, das Tier aus dem Haus zu scheuchen. Schließlich wandte sie sich an die Polizei und bat um Hilfe.

Die eingesetzten Beamten konnten die Situation schnell entschärfen. Sie führten die 19-Jährige vorsichtig an der Katze vorbei, sodass sie wohlbehalten in ihre Wohnung gelangen konnte.

Wie sich später herausstellte, gehörte das Tier offenbar einer Anwohnerin.

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